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Siyaset Eski Bakan Kılıç, virüse yakalandı
Siyaset

Eski Bakan Kılıç, virüse yakalandı

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 23:25:00 -
Eski Bakan Kılıç, virüse yakalandı

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vücut kırgınlığım nedeniyle yaptırdığım Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızı beklerim." ifadelerini kullandı.

 

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