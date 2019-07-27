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Eski bakan Işılay Saygın hayatını kaybetti

Eski bakanlardan Işılay Saygın, uzun zamandır tedavi gördüğü İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:52
Eski bakan Işılay Saygın hayatını kaybetti

Eski Turizm ve Devlet Bakanı Işılay Saygın, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

28 Haziran'da solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırılan Saygın, İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören Saygın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Işılay Saygın 72 yaşındaydı.

Işılay Saygın kimdir?

1947 yılında İzmir Buca'da doğan Işılay Saygın, 5 dönem İzmir milletvekilliği görevinin yanı sıra, 51 ve 52'nci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Devlet Bakanı görevini de üstlendi.

Saygın, 53'üncü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde ilk kadın Turizm Bakanı, 54'üncü ve 55'inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde ise Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Saygın, Buca Belediye Başkanlığı da yaptı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:52
  1. İzmir Ege Üniversitesi

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