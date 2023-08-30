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Gündem Eski bakan havuzda hayatını kaybetti
Gündem

Eski bakan havuzda hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-08-30 13:40:00 -
Eski bakan havuzda hayatını kaybetti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu, Yalova’da tatile geldiği Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlarının havuzunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yalova’nın Termal ilçesinde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlarına tatile gelen 68 yaşındaki Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu, tesisin havuzunda ölü bulundu. Tesis çalışanları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlıkçıların eski bakan Arzu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk verilere göre kalp krizi ihtimali üzerinde durulsa da yapılacak otopsi sonucu kesin ölüm nedeni belli olacak. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Diyarbakırlı olan Kutbettin Arzu’nun 2015 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yaptığı biliniyor.

KUTBETTİN ARZU KİMDİR

Kutbettin Arzu, 1 Nisan 1955'te Diyarbakır Bahteri Köyü'nde doğdu. Ekrem ve Emine Arzu’nun oğulları olan Kutbettin Arzu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünü tamamladı. Yüksek lisansını aynı fakültede yaptı. Yapı İşleri 15. Bölge Müdürlüğü'nde Baş Mimar olarak çalıştı. Mühendislik ve mimarlık firması kurarak serbest iş hayatına devam etti. Dicle Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi'nde fahri öğretim üyeliği görevi üstlendi. Diyarbakır Mimarlar Odası Başkanlığı görevini yürüttü. Diyarbakır Kızılay Derneği Üyeliği, Kültür ve Dayanışma Vakfı Üyeliği, Açev Vakfı Bölge Danışma Kurulu Üyeliği, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Arzu, evli ve 4 çocuk babası.

 

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