Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Eski bakan Ensarioğlu İP'e katılıyor

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun amcası olan eski Bakan Salim Ensarioğlu, İYİ Parti'ye katılıyor.

24 Nisan 2018 Salı 11:47
Eski bakan Ensarioğlu İP'e katılıyor

Gazete Duvar'ın haberine göre AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun amcası Eski Devlet Bakanı Salim Ensarioğlu, İYİ Parti’ye katılıyor.

Salim Ensarioğlu’nun İYİ Parti Genel Merkezi’nde yapılan Temel KaramollaoğluMeral Akşener görüşmesinin sona ermesinin ardından İYİ Parti rozetini takacağı belirtildi.

Eski Bakan Salim Ensarioğlu, 19, 20, 21’inci dönemlerde Doğru Yol Partisi’nden (DYP) Diyarbakır milletvekili seçilmişti.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 11:47
  1. Diyarbakır
  2. Salim Ensarioğlu
  3. Eski Devlet Bakanı Salim Ensarioğlu
  4. galip ensarioğlu
  5. AK Parti
  6. İyi Parti Genel Merkezi

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    İYİ parti diyeceksiniz, AKPliler.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

TZOB'dan "genç çiftçiye", son gün uyarısı!
  1. TZOB'dan "genç çiftçiye", son gün..
  2. TOKİ Kayaşehir kura çekilişi saat kaçta?
  3. Abdullah Gül'ün adaylık için tek..
  4. Ramazan pidesine zam kapıda
  5. Kadirov: Trump ve Merkel'i hapse atarız
  6. Geçici iş için 5 saatte 5 bin başvuru!
  7. Saadettin Köpek öldü, indirim geldi
  8. Tefecilere şafak operasyonu!
  9. Genç doktorun şüpheli ölümü!
  10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül..
  11. ETİD Açıkladı: Alışveriş kredisiyle en..
  12. Siyonistlerden alçak hareket!..
  13. Yabancıya satışlar zirve yapacak
  14. Teröristbaşı: Erdoğan ve Bahçeli'ye..
  15. Temel Karamollaoğlu'ndan 'Abdullah..
  16. İran'dan Flaş Çıkış: NPT'den ayrılırız!
  17. İşte haftanın emlak ajandası!
  18. Kanal İstanbul'a komşu lojistik üs
  19. Emlak Konut'tan Çamlıca Cami'ye dev..
  20. e-Devlet'ten yeni hizmet!
Gökçek CHP'nin adayını açıkladı!
Gökçek CHP'nin adayını açıkladı!
Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı
CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı
Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok
Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok