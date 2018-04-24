Eski bakan Ensarioğlu İP'e katılıyor
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun amcası olan eski Bakan Salim Ensarioğlu, İYİ Parti'ye katılıyor.24 Nisan 2018 Salı 11:47
Gazete Duvar'ın haberine göre AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun amcası Eski Devlet Bakanı Salim Ensarioğlu, İYİ Parti’ye katılıyor.
Salim Ensarioğlu’nun İYİ Parti Genel Merkezi’nde yapılan Temel Karamollaoğlu – Meral Akşener görüşmesinin sona ermesinin ardından İYİ Parti rozetini takacağı belirtildi.
Eski Bakan Salim Ensarioğlu, 19, 20, 21’inci dönemlerde Doğru Yol Partisi’nden (DYP) Diyarbakır milletvekili seçilmişti.
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