  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Eski bakan Akarcalı'dan bomba "dolar" önerisi
Gündem

Eski bakan Akarcalı'dan bomba "dolar" önerisi

Eski Turizm ve Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı, Merkez Bankası'nın 'Türk doları' basması önerisinde bulundu. Akarcalı, "Ve densin ki, Türk doları bire bir Amerikan dolarına eşittir." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 22:06:00 -
Eski bakan Akarcalı'dan bomba "dolar" önerisi

Döviz kurlarının nasıl düşürüleceğiyle ilgili çeşitli öneriler ortaya atılmaya devam ediyor...

Son olarak izleyenleri şaşkına çeviren bir öneri de Eski Turizm ve Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı'dan geldi.

TV100 ekranlarında yayınlanan 'Çözüm' adlı programda Erol Mütercimler ile ekonomiye yönelik açıklamalarda bulunan Akarcalı, Merkez Bankası'nın Türk doları basabileceğini söyledi.

Açıklamalarına devam eden Akarcalı, "Millet madem dolar almak istiyor o zaman Türk doları basalım Merkez Bankası’yla." dedi.

"İstediğiniz zaman ABD Doları'nı o günkü kurdan Türk Lirası'na çevirebilirsiniz"

Bülent Akarcalı sözlerini, "Ve densin ki, bu Türk doları bire bir Amerikan dolarına eşittir, istediğiniz an Amerikan dolarının o günkü kurundan Türk lirasına çevirebilirsiniz” ifadeleriyle sonlandırdı.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay