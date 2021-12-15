Eski bakan Akarcalı'dan bomba "dolar" önerisi

Döviz kurlarının nasıl düşürüleceğiyle ilgili çeşitli öneriler ortaya atılmaya devam ediyor...

Son olarak izleyenleri şaşkına çeviren bir öneri de Eski Turizm ve Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı'dan geldi.

TV100 ekranlarında yayınlanan 'Çözüm' adlı programda Erol Mütercimler ile ekonomiye yönelik açıklamalarda bulunan Akarcalı, Merkez Bankası'nın Türk doları basabileceğini söyledi.

Açıklamalarına devam eden Akarcalı, "Millet madem dolar almak istiyor o zaman Türk doları basalım Merkez Bankası’yla." dedi.

"İstediğiniz zaman ABD Doları'nı o günkü kurdan Türk Lirası'na çevirebilirsiniz"

Bülent Akarcalı sözlerini, "Ve densin ki, bu Türk doları bire bir Amerikan dolarına eşittir, istediğiniz an Amerikan dolarının o günkü kurundan Türk lirasına çevirebilirsiniz” ifadeleriyle sonlandırdı.