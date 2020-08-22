  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elçibey, vefatının 20. yılında anıldı
Aktüel

Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elçibey, vefatının 20. yılında anıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 18:24:20 -
Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elçibey, vefatının 20. yılında anıldı

ANKARA (AA) - Ankara'daki Azerbaycan vatandaşları, vefatının 20. yılında Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i andı.

Ulus'taki Atatürk heykeli önünde toplanan grup, anma etkinliği öncesinde İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşını okudu.

Grup adına açıklama yapan Şeyma Kemaloğlu, Elçibey'in dünya Türklerinin birliğini savunan bir lider olduğunu söyledi.

Elçibey'in Azerbaycan halkının kalbinde yaşadığını belirten Kemaloğlu, Elçibey'in ideolojisi ve fikirlerinin ebedi olarak yaşayacağını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a ilginç 'doğalgaz' teşekkürü: Tek üzüntümüz...
Siyaset

Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a ilginç 'doğalgaz' teşekkürü: Tek üzüntümüz...

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi duyurmasıyla ilgili teşekkür ederken ilginç bir açıklamada bulundu. ..
Türkiye'den tokat gibi cevap: Bize söz söyleyecek en son ülkesin
Siyaset

Türkiye'den tokat gibi cevap: Bize söz söyleyecek en son ülkesin

Dışişleri Bakanlığı, Kariye Camii'nin ibadete açılmasına ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığının skandal iddialarına cevap verdi. Bakanlık..
Karadeniz'de bulunan gazın ne olduğu belli oldu! 'Doğalgazdan 164 kat daha değerli'
Gündem

Karadeniz'de bulunan gazın ne olduğu belli oldu! 'Doğalgazdan 164 kat daha değerli'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 15.00'te açıklayacağı müjde heyecanla beklenirken, Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan çarpıcı..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı