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Aktüel Eski Avustralya Başbakanı Tony Abbott, İngiliz hükümetine ticari danışman olarak atandı
Aktüel

Eski Avustralya Başbakanı Tony Abbott, İngiliz hükümetine ticari danışman olarak atandı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 23:44:24 -
Eski Avustralya Başbakanı Tony Abbott, İngiliz hükümetine ticari danışman olarak atandı

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski Avustralya Başbakanı Tony Abbott'u hükümete ticari danışman olarak atadı.

BBC'nin haberine göre, Abbott, hükümete danışmanlık yapacağı dönemde bakanlıklara, İngiliz firmalarına ve eski Başbakan Theresa May tarafından Brexit sonrası ticaret politikalarını şekillendirmek için oluşturulan Ticaret Kuruluna tavsiyelerde bulunacak.

Avustralya'nın Japonya, Güney Kore ve Çin ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarında müzakereleri yürüten Abbott, İngiltere ile AB ülkeleri arasındaki Brexit sonrası geçiş süreci görüşmelerine katılamayacak.

Abbott'un ticari danışman olarak atanması, İngiltere'de tepkiye de yol açtı. İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, Abbott'un atanmasının eş cinsel evlilik karşıtı duruşu ve iklim değişikliğine yönelik açıklamaları nedeniyle uygun olmadığını savundu.

BBC'ye konuşan Boris Johnson, muhalefetin eleştirilerine katılmadığını ve atama kararının uygun olduğunu kaydetti.

Avustralya'da Liberal Partinin liderliğini yapan Tony Abbott, 2013-2015 tarihlerinde başbakanlık görevini yürütmüştü.

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