Eski avukatı Trump'ı harcadı! Gündemi sarsacak ifadeler
ABD başkanı Donald Trump, eski avukatı Michael Cohen'in dünyaca ünlü Vanity Fair verdiği röportaj yüzünden zora girdi. Cohen, röportajda Trump hakkında gündemi sarsacak iddialara yer verdi.03 Kasım 2018 Cumartesi 13:31
Dünyaca ünlü Vanity Fair dergisine konuşan ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, ABD kamuoyunu sarsan bir açıklamada bulundu. Cohen, eski müvekkilinin en az 4 kere ırkçı ifadeler kullandığını belirtti.
Cohen’e göre, Trump şu ifadeleri kullandı:
“Siyah insanlar bana oy veremeyecek kadar aptal.”
“Bir siyah tarafından yönetilen ve pislik çukuru olmayan bir ülke söyle. Sadece bir kent söyle!”
“Sadece siyahlar böyle yaşayabilir.”
“Bir Afrika kökenli Amerikalının [Apprentice yarışmasının ilk sezonunda] kazanmasına izin veremem!”
Cohen, Trump’ın yanından daha önce ayrılması gerektiğini belirterek, pişmanlığını dile getirdi.
Beyaz Saray ya da Trump, henüz iddialara yanıt vermedi.
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