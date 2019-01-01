Eski askeri lise öğrencileri FETÖ'den gözaltına alındı
Uşak merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 eski askeri lise öğrencisi gözaltına alındı.01 Ocak 2019 Salı 16:51
Alınan bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında Uşak ve Aksaray'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ekipler tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptıkları iddia edilen 6 eski askeri lise öğrencisi gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Uşak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.
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