Eski asker cezaevinden böyle firar etti!
İngiltere'de tutuklu eski asker kamyonunun altında hapisten kaçtı.
İngiltere'de tutuklu eski asker kamyonunun altında hapisten kaçtı.
Polis yaptığı açıklamada, Khalife'nin, bu sabah 07.50 sıralarında Londra'daki HMP Wandsworth Hapishanesi'nden kaçtığını bildirdi.
Son olarak beyaz tişört, bot ve kare desenli pantolon giydiği belirtilen eski askerin hala Londra'da olduğunu tahmin eden polis, vatandaşlardan Khalife ile ilgili bilgileri polisle paylaşmasını istedi.
Khalife, 27 Ocak'ta hakim karşısına çıkmış ve tutuklu yargılanmak üzere HMP Wandsworth Hapishanesi'ne konmuştu.
Cafer Selçuk
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