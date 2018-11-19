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Eski Almanya Başbakanı Schöder'den ABD çıkışı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını sert bir dille eleştiren Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, "Amerikan büyükelçisinin yaptıklarını izlerken, kendisini ABD'nin egemen bir ülkedeki büyükelçisi olarak değil de işgalci bir ordunun subayı olarak gördüğü izlenimine kapılıyorum" dedi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 10:44
Eski Almanya Başbakanı Schöder'den ABD çıkışı!

N-TV kanalına konuşan Almanya'nın eski Sosyal Demokrat Partili Başbakanı Gerhard Schröder, ABD'nin Berlin Büyükelçisi'nin Alman hükümetine emir veren açıklamalarını, Washington'ın ticaret politikalarını ve Avrupa'ya karşı sergilediği 'işgalci' tavrı sert dille eleştirdi.

"Büyükelçi değil işgal ordusu subayı sanki''

"Bize işgal edilmiş bir ülke olarak davranılmasına tahammül edemeyiz" çıkışını yapan Schröder, "Amerikan büyükelçisinin yaptıklarını izlerken, kendisini ABD'nin egemen bir ülkedeki büyükelçisi olarak değil de işgalci bir ordunun subayı olarak gördüğü izlenimine kapılıyorum" dedi.

“Ülkemizin yeri Çin pazarıdır”

“ABD’den zarar görenler omuz omuza vermelidir” diyen Schröder, ülkesinin Çin’e yönelmesi gerektiğini vurguladı. ABD’nin Çin’e karşı açtığı ticaret savaşının Alman firmalarına da zarar verdiğini vurgulayan Schröder, “Çin ile ilişkilerimizi ciddiye almalıyız. Trump’ın haksız uygulamaları Çin ile ticaretimizi engellememelidir” ifadelerini kullandı.

Rus Petrol tekeli Rosneft’in Denetleme Kurulu Başkanı olan Schröder, “Ülkemizin yeri Çin pazarıdır” dedikten sonra Alman hükümetini de şu cümlelerle uyardı:

“Almanya, çevresine bakmalı ve ortak çıkarları olan ülkelere yönelmelidir. Eğer bir Çin’li yatırımcı kazanmak ister ama aynı zamanda bize katkısı olursa bunda ne zarar var. Çin büyük ve güvenli bir pazara sahiptir. Firmalarını incelemek gerekirse daha hassas davranmak gerekir”

"ABD'den çok çekenler birleşecek''

Eski Almanya Başbakanı, "ABD'nin başlattığı ihtilaflardan zarar görenlerin birbiriyle yakınlaşmasından kaçınmak imkânsız" vurgusu yaptı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 10:44
  1. eski almanya başbakanı Gerhard Schröder
  2. ABD
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