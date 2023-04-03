Eski AK Partili isimden büyük uyanıklık! Yemezler Mehmet

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni Karar gazetesinde kalem oynatan eski AK Partili Mehmet Ocaktan, "gemiyi terk ettiği" dönemi milat alıp, AK Parti'nin son beş yılının "ne kadar da kötü olduğu" yönünde bir algı oluşturmaya çalıştı. Daha düne kadar AK Parti'nin bütün icraatlarını ayakta alkışlayan Ocaktan, siyasi dönekliğini gözler önüne serdiği yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Bu ülkede yaşayan bir birey olarak Türkiye’nin son beş yılını konuşmak insana gerçekten acı veriyor. Özellikle hukukta, özgürlüklerde büyük kayıplar yaşadık, bütün demokratik değerler endeksinde otokrat ülkeler ligine düştük, yolsuzluk endeksinde ise şampiyonluğa oynuyoruz.

Ama esas vahim tablo ekonomide yaşanıyor. Ülke tarihinin en büyük ekonomik krizi bütün kesimleri kasıp kavuruyor ve her gün bir başka örneği yaşanan fukaralık fotoğrafları hepimizin içini acıtmaya devam ediyor."



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