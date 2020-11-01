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Siyaset Eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Siyaset

Eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Üç dönem AK Parti milletvekilliği de yapan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 65 yaşındaki Burhan Kuzu, yaklaşık iki haftadır Kovid-19 tedavisi görüyordu.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 08:28:00 - 2020-11-01 08:39:45
Eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Prof. Dr. Burhan Kuzu, yeni tip koronavirüs (COVİD-19)nedeniyle hayatını kaybetti. Oğlu Süleyman Kuzu, "Babam yaklaşık iki haftadır İstanbul'da özel bir hastanede coronavirüsü tedavisi görüyordu. Bu sabah kaybettik. Son dönemde sürekli toplantılar yapıyordu. Ne zaman nasıl bulaştığını bilmiyoruz. Bugün Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra defnedeceğiz" dedi.

Burhan Kuzu kimdir?

1 Ocak 1955'te Kayseri Develi'de doğan Burhan Kuzu, Anayasa Hukukçusu, Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik çalışmalarda bulundu ve profesörlük unvanını aldı.Stajyer kaymakam olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. Akademik araştırmalar çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulundu.Mesleki alanda yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Burhan Kuzu, çeşitli STK'larda üyelik ve yöneticilik yaptı.2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kurucu Üyesi olarak aktif siyasete başlayan Burhan Kuzu partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüttü.22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanlığı görevinde bulundu. AK Parti MKYK Üyesi olan Burhan Kuzu, iki çocuk babasıydı...

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Yorumlar

Mustafa Mercan

Allah rahmet eylesin
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Başçavuş

Memleket Sevdalısı Büyük İnsan Nurlar İçinde Yat Kabrin Cennet Mekan Olsun. İnşaallah
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