Eski ABD Başkanı'nın danışmanından, sözde Ermeni Soykırımı'nı çürüten açıklama

Merkezi Washington'da bulunan bir hukuk firmasının kurucusu olan, birçok Amerikan muhafazakar düşünce kuruluşunda uluslararası hukuk uzmanı olarak görev yapan Eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde Adalet Bakanlığı Müşavirliği yapan anayasa hukukçusu Bruce Fein, "Birinci Dünya Savaşı'nın tüm aktörleri arşivlerini açtı. Arşivleri sadece Ermenistan açmadı. Bu durum şu çıkarıma yol açıyor: Ne saklıyorsun Ermenistan?" diyerek sözde 'Ermeni Soykırımı' iddialarını çürüttü.

"Siyasi bağımsızlık peşine düştüler"

Fein, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"İşlendiği zaman suç sayılmayan fiiller geçmişe dönük olarak suç sayılamaz. Bu evrensel hukuk ilkesidir. Soykırım kavramı 1943'e kadar, yani 1915'ten onlarca yıl sonra bile icat edilmemişti. Osmanlı vatandaşı Ermeniler 1915'te ayaklandılar. Oysa bir sadakat borçları vardı ama Osmanlı'dan ayrılıp siyasi bağımsızlık elde etme peşine düştüler. Siyasi bir amaç için ayrılmak istediler. Bunun yol açtığı ölümler tanım gereği soykırım değildi."

"Ermenistan arşivi gizliyor"

Fein, "Ermeni iddialarını şüpheli kılan sebeplerden biri, Birinci Dünya Savaşları'nın tüm aktörleri arasında arşivlerini açmayı reddeden tek ülkenin Ermenistan olmasıdır. Türkiye açtı, Fransa açtı, Almanya, Rusya, İngiltere, ABD... Arşivlerini bir tek Ermenistan gizli tutuyor. Mevcut durum doğal olarak şu çıkarıma yol açar: Ne saklıyorsun?" dedi.

"Mağdursanız belgeleri paylaşın"

Ermenistan'ın mağduriyetini kanıtlaması için bile belgelerini herkesle paylaşması gerektiğini fakat bunu yapmadığı belirten Fein, "Mağdur olduğunuza bu kadar inanıyorsanız eldeki belgeleri herkesle paylaşmanız gerekmiyor mu? Türkiye aleyhine delil bulmak için bile bunu yapmanız lazım; ama hayır, yapmıyorlar." diyerek konuştu.

Osmanlı Devleti'nde bütün etnik ve dini azınlıkların Türklerle eşit hakka sahip olduğunu kaydeden Fein, şu ifadeleri kullandı:

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"Rumlar, Kürtler, Çerkezler, Araplar ve Ermeniler, Osmanlıda üst düzeylerde görev yapıyorlardı. Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeniler ana vatanlarına ihanet ettiler ve Osmanlının düşmanlarına katıldılar. Ermeniler, Kafkasya cephesinde Osmanlıya karşı Ruslarla birlikte savaştı. Türk ve Gürcü köylerini yağmalayıp içindekileri öldürdüler. Araştırmamız sırasında Türkler arşivlerini açtı, Ermeni tarafı arşivlerini göstermeyi reddetti. Bu arşivler açılırsa bütün gerçeklerin açığa çıkacağını düşünüyorum. İşte o zaman Ermeniler, tüm dünyadan ama özellikle de Türklerden özür dilemek mecburiyetinde kalırlar."