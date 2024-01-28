  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dolandırıcılar yapay zekayı çok sevdi! Yüz binlerce kişiyi kandırdılar

Türk tarımından kahreden haber! Durum gerçekten endişe verici

Cihat Yaycı Paşa'dan Yunanistan'a 'mektup' tepkisi! 'Hani dost olmuştuk?'

Japonlar ihracat rekorları kıran 100 yıllık Türk şirketini satın almaya karar verdi! Rakam sır gibi saklanıyor

Kadir Has Üniversitesi'nin pişkinliği! Mescide ayakkabı ile basan kadını görevde mi tutacaksınız?

Bakan Yerlikaya'dan Kiliseye saldırı mesajı! 'Adalete teslim etmek görevimiz'

Saadet Partisi İstanbul adayını duyurdu! CHP'nin ittifak ortağı İmamoğlu'nu yerin dibine soktu

Vali Gül kilisede incelemede bulundu! ' Tek bir kişiye saldırı olmuş'

Partide değişmeyen bir şey daha! Yine CHP yine gazeteciye tehdit

Sessiz sedasız yapıyor! Erdoğan bay Kemal'in yeni amacını açıkladı
Dünya Eski ABD Başkanı Trump: Dünya 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde
Dünya

Eski ABD Başkanı Trump: Dünya 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde

Yeniakit Publisher
2024-01-28 23:57:00 -
Eski ABD Başkanı Trump: Dünya 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde

ABD askerlerine yönelik Suriye'de düzenlenen saldırı hakkında açıklamalarda bulunan Eski ABD Başkanı Trump, saldırıdan Biden'ı sorumlu tutarken, Dünyanın 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde olduğunu söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssündeki ABD güçlerine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıya ilişkin "Birleşik Devletler'e yapılan bu yüzsüz saldırı, (ABD Başkanı) Joe Biden'ın güçsüzlüğü ve teslimiyetinin korkunç ve trajik sonuçlarından sadece bir diğeri." ifadesini kullandı.

Trump, Truth sosyal medya platformunda, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssündeki ABD güçlerine İHA ile düzenlenen saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssündeki 3 ABD askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırının pek çok kişiyi duygusal olarak yaraladığını ve bugünün ABD için "korkunç bir gün" olduğunu belirten Trump, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Trump, "Birleşik Devletler'e yapılan bu yüzsüz saldırı, (ABD Başkanı) Joe Biden'ın güçsüzlüğü ve teslimiyetinin korkunç ve trajik sonuçlarından sadece bir diğeri." ifadesini kullanarak, 3 yıl önce İran'ın "zayıf, parasız ve tamamıyla kontrol altında" olduğunu iddia etti.

Başkanlık görevini sürdürürken uyguladığını belirttiği "Azami Baskı" politikasının etkisine değinen Trump, "İran rejimi, terörist vekillerini finanse etmek için 2 doları ancak bir araya getirebiliyordu." ifadesini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Ben başkan olsaydım, bu saldırı gerçekleşmezdi"

Biden'ın İran'a milyarlarca dolar verdiği iddiasında bulunan Trump, İran'ın bu parayı Orta Doğu'da "katliam ve yıkım" yapmak için kullandığını savundu.

Trump, "Ben başkan olsaydım, bu saldırı asla gerçekleşmezdi." değerlendirmesinde bulundu.

Başkanlık görevini sürdürseydi 7 Ekim 2023'te yaşananların veya Ukrayna-Rusya Savaşı'nın olmayacağını iddia eden Trump, dünyanın da "3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde" olduğunu belirtti.

Trump, İHA saldırısının, ülkesinin "güç yoluyla barış" politikasına acilen dönmesi gerektiğinin kanıtı olduğunun altını çizerek, kaos ve kıyım olmamasının yanı sıra ABD'lilerin hayatını kaybetmemesi için bunun gerekli olduğuna dikkati çekti.

Eski Başkan, paylaşımının sonunda, "Ülkemiz, Joe Biden'ın başkomutanlığında ayakta kalamaz." ifadesini kullandı.

ABD güçlerine İHA ile düzenlenen saldırı

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, "Dün gece, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 ABD askeri öldürüldü, çok sayıda da yaralı var." ifadesini kullanmıştı.

Biden, saldırıyla ilgili bilgileri hala toplamaya devam ettiklerini belirterek, "Bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplarca gerçekleştirildiğini biliyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

ABD'nin seçeceği zaman ve şekilde saldırının sorumlularından hesap sorulacağını kaydeden Biden, bu savaşta mücadeleye devam edeceklerini vurgulamıştı.

ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada da Ürdün'ün kuzeydoğusunda tek yönlü gerçekleştirilen İHA saldırısı sonucu 3 ABD askerinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Ürdün hükümeti ise ABD kuvvetlerine yönelik saldırının ülke topraklarında değil Suriye sınırındaki Tenef Üssü'nde gerçekleştiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

ABD’de bölünme başladı! Ulusal Muhafızlar devrede: Sınır krizinde tansiyon zirveye çıktı
ABD’de bölünme başladı! Ulusal Muhafızlar devrede: Sınır krizinde tansiyon zirveye çıktı

Gündem

ABD’de bölünme başladı! Ulusal Muhafızlar devrede: Sınır krizinde tansiyon zirveye çıktı

Husilerden ABD'ye Akdeniz tehdidi
Husilerden ABD'ye Akdeniz tehdidi

Dünya

Husilerden ABD'ye Akdeniz tehdidi

Türkiye'nin kaç savaş jeti var? ABD’den kaç tane F-16 satın alınacak?
Türkiye'nin kaç savaş jeti var? ABD’den kaç tane F-16 satın alınacak?

Teknoloji

Türkiye'nin kaç savaş jeti var? ABD’den kaç tane F-16 satın alınacak?

ABD üsleri saldırı altında
ABD üsleri saldırı altında

Dünya

ABD üsleri saldırı altında

ABD'yi ikiye bölen karar! Trump'tan Teksas çağrısı
ABD'yi ikiye bölen karar! Trump'tan Teksas çağrısı

Dünya

ABD'yi ikiye bölen karar! Trump'tan Teksas çağrısı

ABD yıkılıyor! Teksas sorunu yeni değil: Ayrılıkçı fikirler her geçen gün artıyor
ABD yıkılıyor! Teksas sorunu yeni değil: Ayrılıkçı fikirler her geçen gün artıyor

Gündem

ABD yıkılıyor! Teksas sorunu yeni değil: Ayrılıkçı fikirler her geçen gün artıyor

ABD üssüne dron saldırısı! Ölü ve yaralı askerler var
ABD üssüne dron saldırısı! Ölü ve yaralı askerler var

Dünya

ABD üssüne dron saldırısı! Ölü ve yaralı askerler var

ABD'den intikam açıklaması
ABD'den intikam açıklaması

Dünya

ABD'den intikam açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23