Eski ABD Başkanı Obama'dan Biden'a Trump uyarısı

Eski ABD Başkanı Obama, ABD Başkanı Biden'a yaklaşan seçimler konusunda uyarıda bulunduğu öne sürüldü. WSJ'de yer alan habere göre Obama, eski başkan Trump'ın kazanması ihtimaline karşı Biden'ı seçim kampanyasını güçlendirme konusunda uyardı. Biden'ın ekibi ise iddialara yanıt verdi.

Kasım ayında başkanlık seçimine gidecek ABD'de muhtemel adaylar çalışmalarına başlıyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın adaylığı henüz kesin olmasa da Wall Street Journal'da yer alan haberde eski ABD Başkanı Barack Obama'nın mevcut başkan Joe Biden'ı uyardığı öne sürüldü.

ÖZEL BİR YEMEKTE BİR ARAYA GELDİLER

WSJ haberinde, Obama'nın 5 Kasım'da gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimlerinde Trump'ın yeniden seçilmesi konusunda endişelendiği ve Biden'a seçim kampanyasının güçlendirme çağrısı yaptığı iddia edildi.

Habere göre, Biden ile Obama özel bir öğle yemeğinde bir araya geldi ve Obama, Biden'ın seçim kampanyası hakkında görüşlerini paylaştı.

"TRUMP'IN ADAYLIĞI HIZLA KESİNLEŞMEYE YAKLAŞTI"

WSJ'ye konuşan üç yetkili, Obama'nın, "Trump'ın adaylığının hızla kesinleşmeye yaklaştığı" için Biden'ın seçim kampanyasının agresif şekilde ilerlemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Obama'nın Trump'ın tekrar iktidara gelmesinden endişelendiği dile getirildi.

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BIDEN'IN EKİBİ YANIT VERDİ

Ortaya çıkan bu haberlerin ardından Biden'ın ekibinden yanıt geldi. Biden'ın seçim kampanyasını düzenleyen ekip, Obama ile Biden'ın iş birliğini savundu ve bunun bir seçim stratejisi olduğunu söyledi.

Biden'ın seçim ekibinde Quentin Fulks, Obama ile Biden'ın Trump'ın yenilmesi gerektiği konusunda aynı fikirde olduklarını vurguladı.

Fulks, "Başkan Biden ve Başkan Obama kampanya yönetimi, seçim hazırlıkları gibi konularda eski görevlilerin yaptığı gibi sık sık konuşuyorlar. Ancak şu an odaklandığımız tek şey aşırı yanlıların ve özgürlük ve demokrasiye yönelik tehdit oluşturanları engellemek. Tam olarak bunu yapmaya odaklandık" dedi.

Diğer yandan Obama, 2020'deki seçimlerde de Biden için kampanya yürütmüş, onu destekleyen video paylaşımlarının yanı sıra ülke çapında etkinlikler düzenlemişti.