Eski ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da gerçekleşen duruşmada aklandı

Savunmayı temsilen konuşan Trump'ın avukatı Michael van der Veen ise kapanış konuşmasında “Senatörler bu yargılama sadece Donald Trump ile alakalı değil. Ülke ve Dünya Donald Trump'ın kim olduğunu biliyor. Bu bizim ve sizin kim olduğunuzla alakalı” dedi.

Kapanış konuşmalarının ardından senatörler Trump'ın 6 Ocak'ta gerçekleşen olaylar ile ilgili suçlu olup olmadığı konusunda oylamaya gitti.

100 senatörden 57'si Trump'ın suçlu olduğu yönünde oy kullanırken 43 senatör ise Trump'ın suçsuz olduğunu söyledi. Her ne kadar suçlu oyu kullanan senatörler daha fazla ise de görevden alınma kararı için gerekli oy miktarı olan 67 oya ulaşılamadı.

Senato'da 50 koltuğa sahip Demokratlara 7 Cumhuriyetçiden de Trump'ın suçlu olduğu konusunda destek geldiği görüldü. Trump'a karşı oy kullanan Cumhuriyetçi senatörler ise Richard Burr - North Carolina, Susan Collins - Maine, Bill Cassidy - Louisiana, Lisa Murkowski - Alaska, Mitt Romney - Utah, Ben Sasse - Nebraska ve Pat

Oyların sayımı ve açıklanmasının hemen ardından yazılı açıklamada bulunan Trump, savunma ekibine ve senatörlere “ülkemizin kalbinde anayasamız ve kutsal kanuni prensipler ile hareket eden kişilere” diyerek teşekkür etti.