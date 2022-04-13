ESK’dan hayvanını kestirene destek!
Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı ve Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, besiciye ve hayvan yetiştiricisine Et-Süt Kurumu aracılığı ile Nisan ayı boyunca, hayvanını kestiren üreticilerin, hayvan başına 2.500 TL destek alacaklarını söyledi.
YENİ AKİT ANKARA
Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı ve Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, besiciye ve hayvan yetiştiricisine yönelik resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı ve Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Besiciye ve hayvan yetiştiricisine destek; Et-Süt Kurumu aracılığı ile Nisan ayı boyunca, hayvanını kestiren üreticiler, hayvan başına 2.500 TL destek alacaklar. Ayrıca et fiyatlarının kontrol edilmesine katkı sağlanarak, tüketici de korunmuş olacak. Hayırlı olsun” dedi.