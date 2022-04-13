ESK’dan hayvanını kestirene destek!

YENİ AKİT ANKARA

Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı ve Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, besiciye ve hayvan yetiştiricisine yönelik resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı ve Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Besiciye ve hayvan yetiştiricisine destek; Et-Süt Kurumu aracılığı ile Nisan ayı boyunca, hayvanını kestiren üreticiler, hayvan başına 2.500 TL destek alacaklar. Ayrıca et fiyatlarının kontrol edilmesine katkı sağlanarak, tüketici de korunmuş olacak. Hayırlı olsun” dedi.