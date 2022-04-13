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Ekonomi ESK’dan hayvanını kestirene destek!
Ekonomi

ESK’dan hayvanını kestirene destek!

Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı ve Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, besiciye ve hayvan yetiştiricisine Et-Süt Kurumu aracılığı ile Nisan ayı boyunca, hayvanını kestiren üreticilerin, hayvan başına 2.500 TL destek alacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 16:04:00 -
ESK’dan hayvanını kestirene destek!

YENİ AKİT  ANKARA

Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı ve Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, besiciye ve hayvan yetiştiricisine yönelik resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı ve Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Besiciye ve hayvan yetiştiricisine destek; Et-Süt Kurumu aracılığı ile Nisan ayı boyunca, hayvanını kestiren üreticiler, hayvan başına 2.500 TL destek alacaklar. Ayrıca et fiyatlarının kontrol edilmesine katkı sağlanarak, tüketici de korunmuş olacak. Hayırlı olsun” dedi.

 

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