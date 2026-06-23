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Gündem Eşiyle tartışan adam, kapıya gelen polisten kaçarken pencereden düşüp hastanelik oldu
Gündem

Eşiyle tartışan adam, kapıya gelen polisten kaçarken pencereden düşüp hastanelik oldu

Yeniakit Publisher
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Eşiyle tartışan adam, kapıya gelen polisten kaçarken pencereden düşüp hastanelik oldu

İstanbul'un Esenler ilçesinde gece yarısı eşiyle tartışan adam, şikayet üzerine kapıya gelen polisleri görünce pencereden kaçmaya kalktı. Bu sırada pencereden aşağıya düşerek yaralanan adam hastaneye kaldırılarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, 21 Haziran Pazar günü saat 23.00 sıralarında Esenler ilçesi Atışalanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle evde bir süredir anlaşmazlık yaşadığı öğrenilen çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sesleri duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden adam evinin penceresinden kaçmak istersen dengesini kaybederek 2'nci kattan aşağıya düştü. Yere düşen adam olay yerinden yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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