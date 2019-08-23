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Eşiyle konuşmak isterken canından oldu

Afyonkarahisar’da, pazaryerinde görüp tartıştığı boşanma aşamasındaki eşinin aracıyla kaçmasını engellemek isteyen koca, seyir halindeki iki araç arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:38
Eşiyle konuşmak isterken canından oldu

Afyonkarahisar’da, pazaryerinde görüp tartıştığı boşanma aşamasındaki eşinin aracıyla kaçmasını engellemek isteyen koca, seyir halindeki iki araç arasında sıkışarak hayatını kaybetti.


Olay; Harbiş mahallesinde meydana geldi. İddiaya gören Tuncay Demirel (45) pazaryerinde boşanmak üzere olduğu eşi Nazife D. ile karşılaştı. Eşi ile tartışmaya başlayan Tuncay Demirel, eşinin otomobiline doğru ilerlediğini gördü. Eşinin arkasından koşarak onu otomobile binerken saçından yakalayan Demirel, araçtan çıkarmaya çalıştı. O esnada boşanmak üzere olduğu eşinden kurtulmak isteyen Nazife D. otomobilinin gazına bastı. O esnada yerde sürüklenen Tuncay Demirel, aynı yönden gelen iki aracın arasında kalarak hayatını kaybederken, araçlardan birinde yolcu olarak bulunan K. K. (50) ise yaralandı.


Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleye yaparak Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürdü. Yaralı K. K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.


Kaza sonrası sürücü Nazife D. ile birlikte henüz isimleri öğrenilemeyen diğer sürücüler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:38
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