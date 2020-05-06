Eşit koşullarla girilen sınav neden tepki çeker ki? Çocuklara MEB onaylı masal anlatan Ece Üner, büyüklere de masal anlatmaya kalkıştı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, çok sayıda ülkede binlerce can almaya devam ederken sosyal hayattan, eğitime, ekonomiden spora birçok alanı etkiledi. Türkiye’DE virüsün yayılam hızının kontrol altına alınması ile beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada normale dönüşün ilk adımlarını atarak, YKS sınavının 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

Ece Üner’den eşit kurala tepki

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, Koronavirüs sebebiyle haziran ayından temmuza ayına ertelenen ancak virüsün kontrol altına alınması ile beraber tekrar haziran ayında yapılmasına karar verilen YKS’nin erkene alınmasına bir azılı muhalif gibi eleştirdi. 39 yaşında olduğunu ve sınava üniversite sınavına girdiği dönemde sınavların çalınması gerekçesiyle kendisinde bir travma oluştuğunu iddia eden Üner’in herkesin eşit koşullarda girdiği bir sınav üzerinden duygu sömürüsü yapması dikkat çekti.

Ancak Ece Üner tüm bunları söylerken, ABD'de İngiltere'de İtalya'da ve İspanya'da koronavirüs dolayısıyla yaşananları unuttu. Gelişmiş diye tabir edilen ülkelerin koronavirs karşısındaa düştüğü duruma görmezden gelerek herkes için eşit olarak uygulanan sınav tarihi değişikliğini eleştiren Üner, dünya bu salgınla uğraşırken Türkiye'nin hızlı bir şekilde normale dönmesinin öneminden söz etmedi.

"MEB onaylı olarak, sen çocuklara masal anlat Ece.. Büyükler senden masal dinlemek istemiyor"

Konunun sosyal medyada çok konuşulması sonrası olayla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar Ece Üner'in Milli Eğitim Bakanlığı onaylı EBA uygulamasından çocuklara masal anlattığını belirterek Ece Üner'in YKS eleştirisine tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları "MEB onaylı olarak, sen çocuklara masal anlat Ece.. Büyükler senden masal dinlemek istemiyor" ifadelerini kullandı.