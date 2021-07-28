Eşit ağırlık bölümleri | En iyi eşit ağırlık bölümleri 4 yıllık 2021 en iyi eşit ağırlık bölümleri 2 yıllık
Eşit ağırlık bölümleri taban puanları, eşit ağırlık bölümü sıralamaları ÖSYM tarafından YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak ediliyor. ÖSYM 2021 YKS tercih tarihleri açıkladı. Açıklanan takvime göre, 2021 YKS (üniversite) tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Üniversite tercihinde bulunacak adaylar 2021 YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını araştırmaya başladı. Eşit ağırlık bölümleri tercihinde bulunacaklar 2 yılık eşit ağırlık bölümleri ile 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri kaç puanla öğrenci alıyor? sorusunu da sormakta. İşte eşit ağırlık bölümleri 2021 detayları.
Eşit ağırlık bölümleri, 2 yıllık sağlık bölümleri, 2 yıllık bölümler 2021. ÖSYM 2021 YKS tercih kılavuzunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. ÖSYM YKS tercih kılavuzuyla birlikte üniversite taban puanlarını ön bilgilendirme amaçlı olarak adayların erişimine açtı. 2021 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar ÖSYM 2021 YKS tercih kılavuzu taban puanalarını, kontenjanlarını ve başarı sıralaması ile eşit ağırlık bölümleri incelenmeye başlandı. Peki, tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık sayısal, sözel eşit ağırlık bölümleri neler?
Eşit ağırlık bölümleri 4 yıllık
En iyi eşit ağırlık bölümleri adaylar tarafından araştırılıyor. En iyi eşit ağırılık bölümleri 2 yıllık ile 4 yıllık en iyi eşit ağırlık bölümleri tercihi için üniversitelerin eşit ağırlık bölümleri sorgulanıyor.
Eşit ağırlık bölümleri 2 yıllık
Deniz Brokerliği
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Dış Ticaret
Hava Lojistiği
İnsan Kaynakları Yönetimi
Kuyumculuk ve Takı Tasarım
Lojistik
Moda Tasarımı
Pazarlama
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Spor Yönetimi
Tarımsal İşletmecilik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Uçuş Harekat Yöneticiliği
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
Eşit ağırlık bölümleri 4 yıllık
Aile ve Tüketici Bilimleri
Antrenörlük Eğitimi
Antropoloji
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
Ekonometri
Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan ve Toplum Bilimleri
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
Lojistik
Moda ve Tekstil Tasarımı
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Uluslararası Girişimcilik
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ulaştırma Sistemleri
Yönetim Bilişim Programları
2 yıllık sağlık bölümleri
Sağlık Bölümleri
İlk ve Acil Yardım
Anestezi
Ağız ve Diş Sağlığı
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Odyometri
Ameliyathane Hizmetleri
Fizyoterapi
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Diyaliz
Otopsi Yardımcılığı
Çocuk Gelişimi
Diş Protez Teknolojisi
Radyoterapi
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi
Optisyenlik
Laborant ve Veteriner Sağlık
Elektronörofizyoloji
Perfüzyon Teknikleri
Nükleer Tıp Teknikleri
Eczane Hizmetleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Ortopedik Protez ve Ortez
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Podoloji
Çevre Sağlığı
Atçılık ve Antrenörlüğü
Evde Hasta Bakımı
Yaşlı Bakımı
Denizci Sağlığı
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
2 yıllık teknoloji bölümleri
Bilgisayar Programcılığı
Uçak Teknolojisi
Grafik Tasarımı
Mekatronik
Elektronik Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
Uçak Teknolojisi
Gıda Teknolojisi
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi
Kimya Teknolojisi
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Su Altı Teknolojisi
Makine, Resim ve Konstrüksiyon
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Basım ve Yayın Teknolojileri
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Mimari Restorasyon