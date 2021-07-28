Eşit ağırlık bölümleri | En iyi eşit ağırlık bölümleri 4 yıllık 2021 en iyi eşit ağırlık bölümleri 2 yıllık

Eşit ağırlık bölümleri, 2 yıllık sağlık bölümleri, 2 yıllık bölümler 2021. ÖSYM 2021 YKS tercih kılavuzunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. ÖSYM YKS tercih kılavuzuyla birlikte üniversite taban puanlarını ön bilgilendirme amaçlı olarak adayların erişimine açtı. 2021 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar ÖSYM 2021 YKS tercih kılavuzu taban puanalarını, kontenjanlarını ve başarı sıralaması ile eşit ağırlık bölümleri incelenmeye başlandı. Peki, tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık sayısal, sözel eşit ağırlık bölümleri neler?

Eşit ağırlık bölümleri 4 yıllık

En iyi eşit ağırlık bölümleri adaylar tarafından araştırılıyor. En iyi eşit ağırılık bölümleri 2 yıllık ile 4 yıllık en iyi eşit ağırlık bölümleri tercihi için üniversitelerin eşit ağırlık bölümleri sorgulanıyor.

Eşit ağırlık bölümleri 2 yıllık

Deniz Brokerliği

Deniz ve Liman İşletmeciliği

Dış Ticaret

Hava Lojistiği

İnsan Kaynakları Yönetimi

Kuyumculuk ve Takı Tasarım

Lojistik

Moda Tasarımı

Pazarlama

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Spor Yönetimi

Tarımsal İşletmecilik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Uçuş Harekat Yöneticiliği

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

Eşit ağırlık bölümleri 4 yıllık

Aile ve Tüketici Bilimleri

Antrenörlük Eğitimi

Antropoloji

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi

Ekonometri

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan ve Toplum Bilimleri

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Lojistik

Moda ve Tekstil Tasarımı

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Uluslararası Girişimcilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri

Yönetim Bilişim Programları

2 yıllık sağlık bölümleri

Sağlık Bölümleri

İlk ve Acil Yardım

Anestezi

Ağız ve Diş Sağlığı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Odyometri

Ameliyathane Hizmetleri

Fizyoterapi

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Diyaliz

Otopsi Yardımcılığı

Çocuk Gelişimi

Diş Protez Teknolojisi

Radyoterapi

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi

Optisyenlik

Laborant ve Veteriner Sağlık

Elektronörofizyoloji

Perfüzyon Teknikleri

Nükleer Tıp Teknikleri

Eczane Hizmetleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Ortopedik Protez ve Ortez

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Podoloji

Çevre Sağlığı

Atçılık ve Antrenörlüğü

Evde Hasta Bakımı

Yaşlı Bakımı

Denizci Sağlığı

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

2 yıllık teknoloji bölümleri

Bilgisayar Programcılığı

Uçak Teknolojisi

Grafik Tasarımı

Mekatronik

Elektronik Teknolojisi

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi

Uçak Teknolojisi

Gıda Teknolojisi

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

Giyim Üretim Teknolojisi

Otomotiv Teknolojisi

Kimya Teknolojisi

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Su Altı Teknolojisi

Makine, Resim ve Konstrüksiyon

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Basım ve Yayın Teknolojileri

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Mimari Restorasyon