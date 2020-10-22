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Gündem Esir alınan Ermeni askerler: Karabağ Azerbaycan!
Gündem

Esir alınan Ermeni askerler: Karabağ Azerbaycan!

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'da ilerleyişini sürdürürken, Azerbaycan ordusu bölgede bir grup Ermeni askeri esir aldı. Azerbaycanlı askerlerin, esir aldığı Ermeni askerlere söylettiği "Karabağ Azerbaycan!" sözleri sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 20:17:00 -

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarma operasyonu başarılı bir şekilde devam ediyor. Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları sürerken, Azerbaycan ordusu bölgede bir grup Ermeni askeri esir aldı. Görüntülerde, Azerbaycan askerlerinin esir alınan Ermeni askerlere "Karabağ Azerbaycan" dedirttiği görüntüler büyük ilgi gördü.

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine, karşı atağa geçen Azerbaycan ordusu, ilerleyişini dört koldan sürdürüyor. Operasyon kapsamında 3 kent merkezi, 2 kasaba ve 112 köy ile bazı stratejik yükseklikleri işgalden kurtarılırken, Ermenistan ordusuna ağır darbe vuruldu.

Ermeni askerler: Karabağ Azerbaycan

Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesini, kuzey ve güneyden kuşatan Azerbaycan ordusu, bir grup Ermeni askeri esir aldı. Görüntülerde, esir alınan Ermeni askerlerin "Karabağ Azerbaycan" dediği görülüyor.

Ne olmuştu?

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan sivilleri hedef alıyor

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan çevirdi! Bölge her an kontrol altına alınabilir Ermenistan ordusu, 17 Ekim'de 2'nci defa Gence kentine füze ile saldırı düzenlemiş, bunun sonucunda 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

İki ülke arasında, 18 Ekim'de ikinci kez geçici insani ateşkese kararı alınmış, ancak Ermenistan ateşkesi ihlal ederek yeniden sivilleri hedef almıştı.

 

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