Eşinizi dostunuzu ön yargınıza kurban etmeyin

Önyargılı davranışlar yuva da yıkar, arkadaşlıkları da bozar. İş hayatında birçok başarısızlığın gerisinde önyargılı girişimde bulunmak vardır.

Önyargı, pişmanlıkların çukurudur.

Pişman olmadan önce, önyargılı davranmayı, konuşmayı bırakmak gerekir.

“Bütün kötülüklerin anahtarı, hiddettir” denir. Hiddet ve öfkeyi çoğu zaman önyargı tetikler.

“Hiçbir acı, cehaletten daha fazla zahmet verici değildir” diyor Hazreti Ali. Önyargılarımız bilgisizliğimizden kaynaklanır. Bilmeyen, bilmediğinin, tanımayan, tanımadığının düşmanıdır.

Hele bir dinle..

Hele bir araştır..

Karşındaki ne diyor.. Ya da “onlar” ne diyorlar? Dediklerini kavrayabildin mi? Araştırmak için olsun, bir soru sordun mu? Sebebi neymiş merak ettin mi?

Yoksa, peşin hükümle hemen suratını mı ekşittin..

Böyle ailede rahat huzur olur mu? Ailen bir daha sana, her ne konu olursa olsun seninle paylaşır, içini sana açar mı? Yoksa “önyargı”nın ayağa kaldırdığı öfkenin infazından korkar da, susar, siner ve saklar mı?

Daha bir nice soru işte.. Hepsi “önyargı”nı kırman için.. İmam Gazali diyor ki: “Cevizi kırıp özünü görmeyen, hepsini kabuk zanneder.”

***

Evlilik, arkadaşlık, dostluk, iş hayatı gibi ikili ilişkileri bozan, insanları yalnızlaştıran, ruhî çöküntülere yol açan, başarıları, huzuru engelleyen önyargı “asli öğrenme” çabasıyla aşılabilir.

Öğrenen, önyargının kabuğunu kırar.

Kirli bilgi önyargı oluşturur.

Tek yanlı bilgi, kulaktan dolma bilgi önyargının taşeronlarıdır.

Öğrendiğinin başka kaynaklardan mukayesesini, sağlamasını yapan, “dahası”nı araştıran önyargılı davranmaz. Önyargının kuklası, militanı, esiri olmaz.

Önyargılar çoğunlukla hatalı öğrenmelerden kaynaklanıyor.

Çok değil bazen on gün önce yaptığımızı, on gün sonra yapmaktan kaçınır, hatta “keşke yapmayasdım” diye geçiririz içimizden..

On gün içinde o konunun bir başka yönünü de öğrenip kanaatimiz değişmiştir çünkü..

Hayat herkesi her gün tazeler, yeni bilgilerle tanıştırır. Bilinçli bir çabamız olmasa bile her gün her saat hep bir şeyler öğreniriz.

Yuvanızda esip gürleyip, o akşamı zehir hale getirmiştiniz hani.. Birkaç saat sonra, başınızı yastığa koyduğunuzda, sakin sükûn bulmuş halinizle nasıl da yaptıklarınıza pişman olmuştunuz hatırlıyor musunuz?

Tıpkı onun gibi, ilk önyargılı tepkinizle en yakın dostunuzu da kırdığınızı hatırlar mısınız?

Meğer her iki halde de mesele bildiğiniz gibi değilmiş; sonradan anladınız, sonradan farkettiniz; ama ne çare; önyargının şeytanına uyup öfkeye kapıldınız ve kırıp döktünüz..

Siz siz olun, eşinizi, dostunuzu önyargınıza kurban etmeyin.



“Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım başım göğe ererdi” diyor İmam-ı Azam.. Varın bir de kendi bildiklerinizin, onun bildiklerinin yanındaki cüceliğine bakın da herkese, her konuya eşinize dostunuza teenni ile, tevazu ile davranın..