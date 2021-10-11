Eşinin dırdırından bıktı, 360 derece dönen ev yaptı

Bosna Hersek’te bir adam, evinden sıkılan eşini memnun edebilmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Srbac bölgesinde yaşayan Vojin Kusic, "Eşimin sık sık dile getirdiği şikayetlerinden ve evi yeniden döşeyip durmasından bıktım ve 'Sana dönen bir ev yapacağım istediğin yöne çevirebilirsin' dedim" ifadelerini kullandı.

7 metrelik eksen üzerinde dönüyor

Ev, 72 yaşındaki Kusic'in tasarladığı 7 metrelik bir eksen üzerinde dönen bir mekanizmaya bağlı. Kusic, "Ev en yavaş hızda tam bir dönüşü 24 saatte tamamlarken, en hızlı halinde de aynı dönüşü 22 saniyede tamamlıyor" dedi. Öte yandan, Kusic'in eşiyse evle ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.

"Bu bir buluş değil"

İyi eğitim görme imkanının olmadığı fakir bir ailede yetiştiğini belirten Kusic, bu nedenle birtakım şeyleri kendi kendine üretmeyi öğrendiğini de anlattı. Sırp kökenli Amerikalı mucit Nikola Tesla'yı örnek aldığını ifade eden Kusic, evi tamamen tek başına yaptığını söyleyerek "Bu bir buluş değil. Sadece istek ve bilgi gerekli. Benim de yeterli vaktim ve bilgim vardı" dedi.