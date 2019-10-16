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Eşinin çantasından çıkardığı tüfekle sokak ortasında dehşet saçtı

Aksaray'da bir kişi, sokak ortasında tartıştığı kişileri eşinin çantasından çıkardığı tüfekle yaraladı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 13:43
Eşinin çantasından çıkardığı tüfekle sokak ortasında dehşet saçtı

Aksaray'da, aynı cadde üzerinde cep telefonu satışı yapan Erdem Kaya ile Nihat Özcan (45) ve Ali Erk (40) arasında sokak ortasında kavga çıktı. Kaya, kavga anında yanında bulunan eşinin çantasından çıkardığı tüfekle Özcan ve Erk'i vurarak, yaraladı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Esnaf müdahale etti

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı cadde üzerinde telefon satışı yapan Erdem Kaya, Nihat Özcan ve Ali Erk henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak ortasında yaşanan kavgaya çevre esnafı, müdahale ederek, tarafları ayırmak istedi.

Eşinin çantasından tüfek çıkardı

Ancak bu sırada Erdem Kaya, beraberinde bulunan eşinin çantasından aldığı tüfekle Özcan ve Erk'e ateş açtı. Özcan, tüfekten çıkan saçmaların dudağına, Erk de ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya ise olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride, suç aleti tüfekle birlikte yakalandı.

Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 13:43
  1. Aksaray
  2. cep telefonu satışı
  3. Erdem Kaya
  4. Nihat Özcan
  5. Ali Erk
  6. tüfek
  7. güvenlik kameraları
  8. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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  • karı çantası zarif ve ufak olmaz mı?karı çantası zarif ve ufak olmaz mı?36 dk önce
    Bu nassı eş çantasıymış la böyle mühimmat torbası gibi..

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