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Eşini ziyarette gittiği cezaevinde yakalandı, kendisi de tutuklandı

Samsun’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında tutuklu bulunan eşini cezaevine ziyarete giden eski öğretmen, aynı suçtan kendisinin de kesinleşmiş hapis cezası ortaya çıkınca gözaltına alındı ve tutuklanarak aynı cezaevine gönderildi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:11
Eşini ziyarette gittiği cezaevinde yakalandı, kendisi de tutuklandı

Samsun’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında tutuklu bulunan eşini cezaevine ziyarete giden eski öğretmen, aynı suçtan kendisinin de kesinleşmiş hapis cezası ortaya çıkınca gözaltına alındı ve tutuklanarak aynı cezaevine gönderildi.


Olay, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenilen öğretmen E.Y., aynı suçtan tutuklu bulunan eşini cezaevinde ziyarete gitti. Bu sırada yapılan kimlik soruşturmasında yargılandığı mahkemece FETÖ’den 2 yıl 1 ay hapis cezasının olduğu ve cezasının kesinleştiği ortaya çıkan E.Y., İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.Y., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Cezaeevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:11
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