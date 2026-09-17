Eşini ve ailesini katleden cani ormanda yakalandı

Antalya'da dün saat 05.00 sıralarında, Korkuteli ilçesi Karakuyu Mahallesi'nde Sefer Coşkun, otomobiliyle boşanma aşamasında olduğu Ayşegül Coşkun ile anne ve babasının oturduğu eve gitti. Coşkun, yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi Ayşegül Coşkun ile kayınvalidesi Cemile Engel ve kayınpederi Ahmet Engel'i vurarak öldürdü.

Ahmet Engel'in, ayrılma sürecinde damadının baskılarından kurtulmak için memleketi Aksu ilçesinden Korkuteli'ne taşındığı, eşi, kızı ve torununu da yanında getirdiği ortaya çıktı. Sefer Coşkun hakkında uzaklaştırma kararı olduğu da kaydedildi. Sefer Coşkun'un ise sanal medya hesabından sürekli tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi.

ORMANDA YAKALANDI

Olayın ardından ekipler, şüphelinin yakalanması için çok yönlü çalışma başlattı. Şüphelinin kaçma ihtimali bulunan olay yerinin yakınındaki ormanda aramalar yoğunlaştırıldı. Çalışmalar sonucu Sefer Coşkun, gizlendiği ormanda yakalanıp gözaltına alındı.

Şüpheli işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.