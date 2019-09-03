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Eşini uğurlamak için bilet alan adama 2 sene hapis şoku

Singapur Changi Havalimanı'nda eşini uçağın kapısına kadar uğurlamak için bilet alarak bekleme salonuna gelen bir adam gözaltına alındı.

03 Eylül 2019 Salı 10:38
Eşini uğurlamak için bilet alan adama 2 sene hapis şoku

Singapur Emniyet Müdürlüğü'nün Facebook sayfasında yer alan açıklamada, adı belirtilmeyen 27 yaşındaki adamın 25 Ağustos'ta "biniş kartını amacı dışında kullanmak" suçundan gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Soruşturma sonunda adamın karısını uğurlamak için transit alana girdiği ortaya çıktı. Uçağa binme niyeti yoktu" denildi.

Açıklamada transit alanın Altyapı Koruma Yasası uyarınca koruma altındaki bir bölge olduğuna dikkat çekilerek Ocak ayından bu yana aynı suçtan toplam 33 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

CHANGİ, 7 YILDIR DÜNYANIN EN İYİ HAVALİMANI SEÇİLİYOR

Changi, İngiltere merkezli havalimanı ve havayolu şirketi derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından yedi yıldır dünyanın en iyi havalimanı seçiliyor.

Nisan'da hizmete giren doğa parkı temalı Jewel terminali 3 bin ağaç ve 60 bin fundasıyla Asya'nın en büyük kapalı bahçelerinden birine ev sahipliği yapıyor.

1 milyar 200 milyon dolara mal olan ve havalimanının üç terminalini birbirine bağlayan kompleks, 60 metrelik yüksekliğiyle dünyanın kapalı bir alandaki en büyük şelalesini de barındırıyor.

'HAVALİMANINI GÖRMEK İÇİN BİLET ALANLAR VAR'

Bazı kişilerin havalimanını görebilmek ve burada alışveriş yapabilmek için bilet alıp uçuştan önce biletlerini iptal ettirdikleri söyleniyor.

2016'da havalimanında biniş kartında sahtecilik yaparak 18 gün geçiren Malezyalı bir kişi gözaltına alınmıştı.

Bu olaydan bir süre sonra da iPhone 7 almak için bilet satın alan bir çiftin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:38
  1. Changi Havalimanı
  2. Singapur
  3. uçak bileti

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