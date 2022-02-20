Eşini uçurumdan atmıştı! Cezaevinde de para peşine düştü

Muğla'nın Fethiye ilçesi Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan hamile eşini iterek ölümüne neden olduğu iddia edilen Hakan Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Fethiye'de, 3 yıl önce 7 aylık hamile Semra Aysal'ın (32) 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücreti için kayalıklardan eşi tarafından itilerek öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Mahkeme, Hakan Aysal'a "Gebe eşini kasten, tasarlayarak öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi.

Cezaevinde de para peşine düştü!

Sabah'ta yer alan habere göre tutuklu Aysal, cezaevinde de para peşine düştü. Bir yılda sosyal medyada kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü 200 kişiden şikayetçi oldu. Uzlaşmak için de kişi başı 5 bin TL istedi. Talha Y. uzlaşmayı kabul etmeyince hakaretten dava açıldı.