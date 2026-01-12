  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
IHA
Eşini tehditten serbest kalır kalmaz koşup eşini dövdü: Tutuklandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde eşini tehdit ve hakaretten gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan koca, ilk iş eve giderek eşini darp etti. Yeniden gözaltına alınan koca bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun’da 2 çocuk annesi E.N.A. (35), eşi E.A. (40) tarafından tehdit ve hakarete uğradığı gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Bunun üzerine E.A., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli, dün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından akşam saatlerinde yeniden eve giden E.A., eşini tehdit ederek hakaret edip dövdü. Kadının şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından tekrar gözaltına alınan şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.A., bu kez tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi

 

