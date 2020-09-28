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Aktüel Eşini öldürmek için Kahramanmaraş'tan Mersin'e geldiği öne sürülen zanlı tutuklandı
Aktüel

Eşini öldürmek için Kahramanmaraş'tan Mersin'e geldiği öne sürülen zanlı tutuklandı

Şüphelinin hakkında 3 suçtan aranma kaydı bulunduğu belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-28 14:19:27 -
Eşini öldürmek için Kahramanmaraş'tan Mersin'e geldiği öne sürülen zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Kahramanmaraş'tan eşini öldürmek için Mersin'e geldiği iddia edilen ve 3 suçtan hakkında arama kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta yaşayan A.D.Ö'nün, Mersin'deki eşini öldürmek üzere kente geleceği bilgisine ulaşan polis ekipleri, harekete geçti.

Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (MEŞOT) uygulama yapan ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü sırasında şüpheliyi yakaladı.

Emniyete götürülerek sorgulanan A.D.Ö. hakkında 3 suçtan arama kaydı olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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