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Gündem Eşini fare zehriyle öldüremeyince boğmuştu! Ortaya çıkan yeni bir detay kahretti Tüm Türkiye bu adamı konuşuyor
Gündem

Eşini fare zehriyle öldüremeyince boğmuştu! Ortaya çıkan yeni bir detay kahretti Tüm Türkiye bu adamı konuşuyor

Denizli’de eşi tarafından ellerini koli bandıyla, ayaklarını da plastik kelepçeyle bağlayıp fare zehri verdikten sonra iş dönüşü boğazını sıkarak öldüren kadının hamile olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 07:45:00 -
Eşini fare zehriyle öldüremeyince boğmuştu! Ortaya çıkan yeni bir detay kahretti Tüm Türkiye bu adamı konuşuyor

Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde dün gece elleri koli bandıyla, ayakları plastik kelepçeyle bağlanıp battaniyeye sarılı halde atılan cesedi bulunan 1 çocuk annesi Nadia Nori'yi (30) yemeğine fare zehri koyarak ölmesini bekleyen, işten döndüğünde halen yaşadığını gördüğü kadını boğarak öldüren Sabour Sakhizadeh (22), sevk edildiği Denizli 2. Sulh Ceza Hakimliğince ‘Gebe olduğu bilinen kadını öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ali

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