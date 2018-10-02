Eşini 49 yerinden bıçaklayan cani kocanın ifadesi kan dondurdu

Eskişehir'de, aralarında şiddetli geçimsizlik olan eşini, olay günü 'çay yap' teklifini kabul etmediği için 49 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

"Bana küfür etti ve 'seni aldattım' dedi, Sonrasını hatırlamıyorum"

Eskişehir 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutulu sanık S. D.(36), oğlu O.D., avukatlar ve yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanının 'Karını neden öldürdün?' sorusuna cevap veren tutuklu sanık S.D., "Psikolojik rahatsızlığım var. Bana küfür etti ve 'seni aldattım' dedi. Bunları benim yüzüme karşı söylüyordu. Olay günü çay yapmasını söyledim. 'Hayır yapmam' diyerek bağırdı. Sonrasını hatırlamıyorum. Olayı nasıl gerçekleştirdim yemin ederim bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Annem 'sen cinlisin, perilisin' şeklinde sözler söylüyordu"

Cinayet sırasında evde olan çocukları O.D. ise olay anını anlattı. Babasından şikayetçi olmadığını söyleyen O.D., "Birlikte yaşıyorduk. Hep kavga ederlerdi. Annem 'sen cinlisin, perilisin' şeklinde sözler söylüyordu. Babam anneme 'çay yap' dedi, yapmayınca babam da kendine hakim olamadı ve annemi öldürdü" diye konuştu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık S.D.'nin mevcut halinin devamına karar verirken, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Kasım tarihine erteledi.