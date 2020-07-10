Eşine yapılan çirkin hakaretin ardından Binali Yıldırım'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım
İYİ Partili Levent Özeren, AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" şeklinde çirkin ifadeler kullanmıştı. Skandalın ardından Binali Yıldırım'ın yaptığı paylaşım, sosyal medyayı salladı.
İYİ Partili Levent Özeren, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" şeklinde çirkin ifadeler kullanmıştı.
Özeren'in dün gözaltına alındığı bildirildi.
Skandalın ardından Binali Yıldırım'ın yaptığı paylaşım, sosyal medyayı salladı.
Yıldırım'ın, eşiyle bir simidi paylaştığı fotoğrafa sosyal medyadan beğeni yağdı.
İşte o tweet: