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Gündem

Eşine yapılan çirkin hakaretin ardından Binali Yıldırım'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım

İYİ Partili Levent Özeren, AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" şeklinde çirkin ifadeler kullanmıştı. Skandalın ardından Binali Yıldırım'ın yaptığı paylaşım, sosyal medyayı salladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 16:50:00 - 2020-07-10 16:53:04
Eşine yapılan çirkin hakaretin ardından Binali Yıldırım'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım

İYİ Partili Levent Özeren, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" şeklinde çirkin ifadeler kullanmıştı.

Özeren'in dün gözaltına alındığı bildirildi.

Skandalın ardından Binali Yıldırım'ın yaptığı paylaşım, sosyal medyayı salladı.

Yıldırım'ın, eşiyle bir simidi paylaştığı fotoğrafa sosyal medyadan beğeni yağdı.

İşte o tweet:

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Yorumlar

dunyagüzel

o simit ne anlatıyor anlayana ..üzülmek olmaz kırılsada kalpimiz kınamayız yaratılanı yaradandan ötürü biz değer verdik kadınlara kim olursa olsun anneler cennet ayaklarınız altında dedik hakaret edenler sizide bir anne doğurdu unutmayın
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Eren

Terbiyesizleri ahlaksızları asla eğitemeyiz. Onlara kininizde geberin diyoruz. Biz Sayın Yıldırım yanındayız. Ahlaksızların yanın da değil.
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