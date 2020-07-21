Eşine hayatı zehir eden Bülent Emrah Parlak Halk TV'de böyle ahkam kesmiş
Kadın cinayetlerinin faturasını İslam'a ve Müslümanlara kesen laikçi solcu yobaz Bülent Emrah Parlak'ın eşine ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı. Parlak, Halk TV'de katıldığı bir yayında kadın haklarıyla ilgili ahkam kesmiş.
Eşine ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığı ortaya çıkan oyuncu Bülent Emrah Parlak, Halk TV'de katıldığı bir yayında 'Kadınların yanındayız demek bile bana abes geliyor. Ama bu problemin çözümüyle ilgili çok radikal kararlar alınması gerektiğini düşünüyorum' ifadelerini kullanıyor.