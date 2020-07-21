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Gündem

Eşine hayatı zehir eden Bülent Emrah Parlak Halk TV'de böyle ahkam kesmiş

Kadın cinayetlerinin faturasını İslam'a ve Müslümanlara kesen laikçi solcu yobaz Bülent Emrah Parlak'ın eşine ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı. Parlak, Halk TV'de katıldığı bir yayında kadın haklarıyla ilgili ahkam kesmiş.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 11:28:00 - 2020-07-21 11:34:43

Eşine ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığı ortaya çıkan oyuncu Bülent Emrah Parlak, Halk TV'de katıldığı bir yayında 'Kadınların yanındayız demek bile bana abes geliyor. Ama bu problemin çözümüyle ilgili çok radikal kararlar alınması gerektiğini düşünüyorum' ifadelerini kullanıyor.

Eşi korunma talep etti! İşte laik badeci Bülent Emrah Parlak’ın gerçek yüzü
Eşi korunma talep etti! İşte laik badeci Bülent Emrah Parlak’ın gerçek yüzü

Gündem

Eşi korunma talep etti! İşte laik badeci Bülent Emrah Parlak’ın gerçek yüzü

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Yorumlar

Ziya

Ne oldu len soytarı islam kadını baş tacı yapar senin çağdaş yobaz lar şiddet uygular islamla senin düşündüğün çağdaş liyin arasındaki fark budur bir baş taşcı yapar namusuna sahip çıkar biride şiddet uygular anlata bldimmi çağdaş geçinen yobaz şarlatan bide sanatçı aydınmış papucumun aydını şarlatan zavallı seni kadına el kaldıracak kadar düşük insansın
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