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Eğitim esinav.istanbul.edu.tr AUZEF bitirme/ final sınav sonucu nasıl sorgulanır?
Eğitim

esinav.istanbul.edu.tr AUZEF bitirme/ final sınav sonucu nasıl sorgulanır?

AUZEF güz dönemi bitirme/ final sınav sonuçları açıklandı. İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları 2-10 Ocak 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleşmişti. AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İşte esinav.istanbul.edu.tr AUZEF bitirme/ final sınav sonucu sorgulama...

Yeniakit Publisher
2021-01-16 17:04:00 -
esinav.istanbul.edu.tr AUZEF bitirme/ final sınav sonucu nasıl sorgulanır?

AUZEF sonuçları açıklandı mı? sorusu sorgulanırken, beklenen açıklama geldi. AUZEF final sonuçları açıklandı. Peki, AUZEF final sonuçları nasıl öğrenilir?

AUZEF bitirme/ final sınav sonucu nasıl sorgulanır?

AUZEF final sınav sonuçları açıklandı! 2021 AUZEF final sınav sonucu sorgulama...

AUZEF final sınavları ders notunun yüzde 60’ını etkiliyor. Sınava giren öğrencilerin sonuçlarını ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 16 Ocak Cumartesi günü AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı. Öğrenciler e sınav web sitesi üzerinden kullanıcı adı ve parolalarıyla sisteme giriş yapıp sonuçlarını öğrenebiliyor.

AUZEF final sonuçlarını öğrenmek için tıklayın

AUZEF ders geçme notu kaç?

Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veyadoğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.

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