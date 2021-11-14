Esin Tatar’dan 38. Yıl paylaşımı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar KKTC’nin 38’inci yıl dönümüne ilişkin videolu bir mesaj yayınladı.
YENİ AKİT ANKARA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yavru vatanın 38’inci yıl dönümüne ilişkin videolu bir mesaj yayınladı. Tatar mesajında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inin 38. yıldönümü yürekten kutlarım. Ağır bedeller ödemiş, şehitler vermiş, acılar çekmiş, soykırımdan geçmiş ama onurlu bir halk kendi devletimizin çatısı altında 38 yıldır yaşıyoruz yaşamaya devam edeceğiz. Bayramınız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.