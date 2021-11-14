  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Esin Tatar’dan 38. Yıl paylaşımı
Dünya

Esin Tatar’dan 38. Yıl paylaşımı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar KKTC’nin 38’inci yıl dönümüne ilişkin videolu bir mesaj yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 16:15:00 -
Esin Tatar’dan 38. Yıl paylaşımı

YENİ AKİT  ANKARA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yavru vatanın 38’inci yıl dönümüne ilişkin videolu bir mesaj yayınladı. Tatar mesajında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’inin 38. yıldönümü yürekten kutlarım. Ağır bedeller ödemiş, şehitler vermiş, acılar çekmiş, soykırımdan geçmiş ama onurlu bir halk kendi devletimizin çatısı altında 38 yıldır yaşıyoruz yaşamaya devam edeceğiz. Bayramınız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'nin kararı sonrası S-400'ler yola çıktı
Dünya

ABD'nin kararı sonrası S-400'ler yola çıktı

Rusya, Hindistan'a S-400 hava savunma sistemi sevkiyatına başladı. Öte yandan Türkiye'ye S-400'ler nedeniyle yaptırım uygulayan ABD, Hindist..
Öcalan'ın en yakınındaki terörist Yusuf Gulo öldürüldü, ses HDP'den geldi! Skandal açıklama
Gündem

Öcalan'ın en yakınındaki terörist Yusuf Gulo öldürüldü, ses HDP'den geldi! Skandal açıklama

CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı ortaklarından HDP yine şaşırtmadı... Parti Meclisi’ni toplayan HDP, PKK’nın Suriye yapılanmasını kura..
Halfeti’nin simgesi Ulu Cami turizme kazandırılacak
Aktüel

Halfeti’nin simgesi Ulu Cami turizme kazandırılacak

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde, Birecik Baraj Gölü nedeniyle bir kısmı su altında kalan tarihi Ulu Cami’nin restorasyon çalışmalarıyla taba..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay