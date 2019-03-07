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Esin Kara, Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerinde Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.

07 Mart 2019 Perşembe 11:33
Esin Kara, Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerinde Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.

 

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde MHP Konya Milletvekili Esin Kara, partisinin il başkanı Murat Çiçek ve parti yöneticileriyle birlikte Emirgazi ve Halkapınar ilçelerinde seçmenle bir araya geldi. Emirgazi ilçesinde ziyaretlerde bulunan Milletvekili Kara ve beraberindekiler halkın sorunlarını dinledi. Mevcut belediye başkanı ve Cumhur İttifakının adayı MHP’li Nurişen Koçak’a destek isteyen Esin Kara, Emirgazi’den rekor oy beklentisi içinde olduklarını vurguladı.

 

Halkapınar ilçesinde de Cumhur İttifakı’nın adayı MHP’li Mehmet Bakkal’a destek talep eden Esin Kara, “Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar diyoruz ve seçimlerde ittifakımız adaylarına destek istiyoruz. Sağduyunun birlikteliği ile kurulan Cumhur İttifakına seçmenin göstereceği teveccühle belediye yönetimleri ehline teslim edilmiş olacak. Konya merkez ve tüm ilçelerimizde Cumhur İttifakı adaylarının seçimlerden başarıyla çıkacağından eminiz. Bu yönde bizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

 

Ziyaretlerinde kadın seçmenin ilgisiyle karşılaşan Esin Kara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve Regaip Kandilini de kutlayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:33
  1. Konya
  2. fotoğraf

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