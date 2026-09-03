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Kobi Esin Güral Argat yeniden aday!
Kobi

Esin Güral Argat yeniden aday!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Esin Güral Argat yeniden aday!

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Esin Güral Argat, yeni dönem için yeniden adaylığını açıkladı.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KUTSO) seçim süreci öncesi mevcut Başkan Esin Güral Argat kararını açıkladı. Dört yıllık görev dönemini değerlendiren Argat, KUTSO Başkanlığına yeniden aday olduğunu duyurarak yeni dönemde Kütahya ekonomisini yeni pazarlara ve daha güçlü bir büyüme sürecine taşımayı hedeflediklerini söyledi.

 

“Gücümüz birliğimizden geldi”

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, adaylığını açıkladığı toplantıda geride kalan dört yıllık dönemi değerlendirirken, KUTSO’nun çalışma anlayışını ve önümüzdeki döneme ilişkin mesajlarını da paylaştı. "Bugün sizinle, kalbimden gelen bir kararı paylaşmak istiyorum" sözleriyle konuşmasına başlayan Esin Güral Argat, iş hayatına Kütahya’da kendi işini kurarak başladığını ve KUTSO’ya da makam için değil, Kütahya’ya değer katmak için geldiğini vurguladı. Argat, geride kalan dört yıllık döneme ilişkin değerlendirmesinde, "Dört yıl boyunca ne söylediysek, onu yaptık. Dört yıl boyunca üyelerimizle beraber karar verdik ve uyguladık. Gücümüz birliğimizden geldi" dedi.

 

“KOBİ’lerin sesi bile Kütahya’dan yükseliyor”

Kütahya’nın ekonomik açıdan önemli bir dönüşüm yaşadığını ifade eden Güral Argat, kentin artık yalnızca potansiyelinden söz edilen değil, bu potansiyelini ortaya koyan ve uluslararası platformlarda kendini gösteren bir şehir olduğunu söyledi. Güral Argat, Kütahya’nın geldiği noktayı şu sözlerle anlattı:

"Bugün Kütahya, sırasını bekleyen değil, masada yerini alan bir şehir. Ekonomimiz büyüyor, derinleşiyor, çeşitleniyor. Artık dünyanın iklim masasında KOBİ’lerin sesi bile Kütahya’dan yükseliyor."

 

Bu dönüşümün henüz başlangıç olduğunu belirten Argat, Kütahya’nın önünde yapılacak çok iş bulunduğunu ifade ederek, "Ama bu yolun daha başındayız. Yapılacak çok işimiz var. Ve ben başladığım işi yarım bırakmam" dedi. Güral Argat, bu sözlerin ardından Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı için yeniden aday olduğunu açıkladı.

 

Güral Argat, yeni dönem hedeflerini sıraladı

Yeni dönemin Kütahya için yeni hedefleri beraberinde getireceğini belirten Argat, kentin yalnızca büyüyen değil, yeni alanlara giren, yeni pazarlara açılan ve daha fazla değer üreten bir ekonomi haline gelmesi için çalışacaklarını söyledi. Kütahya’nın potansiyelinin çok daha büyük olduğunu dile getiren Güral Argat, şöyle devam etti:

"Bu şehir yalnızca büyümeyecek; yeni alanlara girecek, yeni pazarlara açılacak, daha fazla değer üretecek. Bugün attığımız adımlar Kütahya ekonomisinin geleceğini belirleyeceğini biliyoruz. Ve biz bu bilinçle hareket ediyoruz. Ve yine biliyoruz ki Kütahya kendi gücünü dünyaya taşıyacak."

Hedeflere ulaşmanın yolunun birlikte hareket etmekten geçtiğini vurgulayan Güral Argat, "Bunu yaparken de birbirimizden güç alacağız" dedi. 

 

 

 

"Bu oda benim değil, bizim"

Esin Güral Argat, yeni dönemde KUTSO’nun üyeleriyle kurduğu yakın ilişkiyi ve çalışma anlayışını daha da ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti. Dört yıldır daha ulaşılabilir, daha samimi, daha açık ve daha çözüm odaklı bir oda anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Güral Argat, bu anlayışın temelini ise şu sözlerle ortaya koydu: "Çünkü bu oda benim değil, bizim."

 

Seçimin Kütahya iş dünyasının en doğru vizyonu seçme yarışı olduğunu belirten Argat, "Biz 10 sene sonra nasıl bir Kütahya istiyoruz? Nasıl daha zengin bir Kütahya olur? Dünyayla bağlantılarımızı nasıl artırırız? Teknolojiyi, gelişmiş beşerî sermayeyi nasıl Kütahya’ya getiririz ve iş dünyasının hizmetine sunarız? Cevabını aradığımız sorular bunlar" dedi.

 

“Kazanmak için yola çıktık”

Yeni dönem hedeflerini yansıtacak anlayışın bir rengi olmasını istediklerini belirten Güral Argat, turuncu rengin taşıdığı anlama dikkat çekti. Turuncunun samimiyeti, pozitifliği, güveni ve şeffaflığı temsil ettiğini ifade eden Güral Argat, "İnsana yakın, hayata yakın. Ve bize Kütahya’yı hatırlatıyor. Toprağı hatırlatıyor. Memleketi hatırlatıyor. Bu şehrin sıcaklığını ve insanıyla kurduğumuz bağı anlatıyor" dedi. Ayrıca turuncu listelerle yarışın kazananı olmak için yola çıktıklarının altını çizdi.

 

“Daha yapılacak çok işimiz var”

KUTSO Başkanlığı görevine ilk aday olduğu dönemde ortaya koyduğu anlayışın bugün de değişmediğini vurgulayan Esin Güral Argat, yeni dönemde de Kütahya için çalışmaya, üretmeye ve büyütmeye devam edeceklerini söyledi.

Argat, "Daha yapılacak çok işimiz var. Ve ben bu yolun daha başında olduğumuza inanıyorum. Bugüne kadar nasıl söylediysek öyle yaptık. Bundan sonra da aynı kararlılıkla söylüyorum: Gücümüz Kütahya’dan, birlikte yola devam" dedi.

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