"Eşimin gölgesinde kalmak istemiyorum." dedi, okula başladı

Beşiktaş'ın Şilili orta sahası Gary Medel'in eşi Cristina Morales, gazetecilik okuduğu üniversiteye geri döndüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından 5 yıl önce bıraktığı 'spor gazeteciliği' bölümüne geri döndüğünü açıklayan Morales, ''5 yıl önce bıraktığım spor gazeteciliğine tekrar döndüm. Hazırlanıp, tekrar sınavlara girmek zor olacak biliyorum ama imkansız değil.'' dedi.

''Medel'in gölgesinde kalmak istemiyorum''

Eşi Gary Medel'in gölgesinde kalmak istemediğini belirten Cristina Morales, ''Gary, profesyonel bir futbolcu ve işini çok seviyor. İnsanlar böyle durumlarda diğer insanın işe yaramaz biri olduğunu ve amacı olmadığını söylüyor. Bunun böyle olmadığını göstermek istiyorum. Gary beni destekliyor, ona çok teşekkür ediyorum. Eşimin gölgesinde kalmak istemiyorum. Anne ve eş rolümü tabii ki bırakmayacağım ama Cristina geri döndü! Yaşasın özgürlük." sözlerini kullandı.

(Sporx)