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eSIM nedir? eSIM ne işe yarar?

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eSIM nedir? eSIM ne işe yarar?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, binlerce yenilik ve değişiklik hayatımıza girdi. Biz bu değişiklikleri sorgularken, bir yenisi daha meydana geldi. Bunlardan biri de son zamanlarda konuşulan eSim oldu. Peki ama eSim nedir ve ne demektir? eSim ne işe yarıyor? İşte merak edilen Android ve Apple eSim detayları...

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:04:00 -
eSIM nedir? eSIM ne işe yarar?

Telefonlarımızda yıllardır kullandığımız bir araç olan sim kartın teknolojiyle birleşmiş haline eSim diyebiliriz. Elle tutulan ve cihaza takılan bir yapısının bulunmaması, sim kartın cihaza bir çip yardımıyla yerleştirilmesi, onu teknolojinin yeni gözdesi haline getiriyor. 

 Yani eSIM'in çalışabilmesi için cep telefonu operatörlerinin bu yeni teknolojiyi desteklemesi gerekiyor ve ilk olarak da telefonun eSim'i barındırması gerekiyor.

Bu işlem ile artık yeni bir telefon numarası kullanmak için plastik SIM kartı değiştirme sorunu oluşmayacak. Aslında eSim teknolojisi yeni değil. Samsung 2016 yılında çıkardığı akıllı saati Gear S2'de bu teknolojiyi kullandı. Aynı şekilde Apple akıllı saatinin üçüncü versiyonunda bu teknolojiyle çalışıyor.

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