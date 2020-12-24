eSIM hizmeti nedir? eSIM nasıl ne zaman kullanılacak?

eSIM’e nasıl geçilecek? | Telefonlarda kullanılan SIM kartların yerini eSIM’ler alacak. Uygulamanın başlamasına kısa bir zaman kala vatandaşlar eSIM hizmeti için neler yapmaları gerektiğini araştırıyor. eSIM nasıl alınacak?

eSIM hizmeti nedir?

SIM kart bilindiği üzere telefonlarımızdaki hatlar için kullanılan kartlardır. eSIM teknolojisiyle birlikte bu kartlar ortadan kalkacak ve akıllı telefonlarınıza iliştirilecek küçük bir eSIM'iniz olacak. eSIM kartların pek çok avantajı bulunuyor. Hattınızı başka bir GSM operatörüne taşırken yeni bir kart almanıza gerek yok. e SIM'ler telefonlara gömülü olduğu için hatlarını kaybetme imkanınızda olmuyor.

eSIM nasıl ne zaman kullanılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli firmalarca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) iş birliğinde tasarlanan eSIM teknolojisine ilişkin, "Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021'de hayata geçecek" ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin eSIM teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üreten ilk ülkelerden olacağını bildirdi.

eSIM mimarisinin hem M2M/IoT cihazlara hem de vatandaşların günlük hayatta kullandığı cihazlara önemli kolaylıklar sağlayacağını belirten Karaismailoğlu, "Bu teknoloji, yerli ve milli olarak sıfırdan, yerli firmalar tarafından BTK ile iş birliği halinde geliştirildi. Türk mühendislerince geliştirilen ve fiziksel SIM kartın yerine kullanılacak eSIM 2021'de hayata geçecek" değerlendirmesinde bulundu.

eSIM'in uygulama örneklerini birçok alanda ve sektörde yakın zamanda görmeye başlayacaklarını kaydeden Karaismailoğlu, eSIM ile kartların bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreç maliyetlerinin ortadan kalkacağının da altını çizdi.

Operatörlerin bazıları eSIM’e geçmeye başladı. Ocak ayıyla birlikte diğer operatörlerin de eSIM adımlarını hızlandırmaları bekleniyor.