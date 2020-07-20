Eşi korunma talep etti! İşte laikçi Bülent Emrah Parlak’ın kirli yüzü

Toplumda infial oluşturan her olay üzerinden İslam’a ve Müslümanlara kin kusmayı adet haline getiren laikçi kemalist solak zihniyetin kokuşmuş isimlerinden biri olan 'Bülent Parlak’’ın eşi Burcu Gönder, Parlak’ın kendisine ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia ederek iki hafta önce korunma talebinde bulundu.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede Parlak’ın evlilikleri boyunca eşi Gönder’i sürekli eleştirdiği ve bu eleştirinin boyutunu aşarak hakaret derecesine kadar çıktığı ifade edildi. Parlak’ın maddi durumunun Türkiye koşullarının üzerinde olmasına rağmen eşine ekonomik baskı uyguladığının anlatıldığı dilekçede çok konuşulacak ifadelere yer verildi...

“Bülent Emrah Parlak, Burcu Gönder’in tektaş yüzüğünü sattırıp onun parasını dahi almıştır. Öfke problemi olan Parlak’ın bu durumu çevresi tarafından da bilinmektedir. Bu nedenle Gönder eşine boşanma davası açmayı istemekte, ancak bu süreçte zarar göreceğinden endişe etmektedir. "

Talebi değerlendiren mahkeme Burcu Gönder’i haklı buldu. Mahkeme, davalı Parlak’ın 1 ay süreyle eşine yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve Gönder’in şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesine karar verdi.

Yılmaz Erdoğan'ın yardakçısı 'Oyuncu' Bülent Emrah Parlak sosya medyadan yaptığı provokatif paylaşımlarıyla biliniyor.