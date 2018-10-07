Eşi 65 bin TL kredi çektirip terk etti, kadınları uyardı

Gönül Çödel, merkez İlkadım ilçesi, Reşadiye Mahallesi, Kadı Caddesi üzerindeki çay ocağını işletiyor; 1'i kız diğeri erkek 2 çocuk annesi olan Çödel, 4 yıl önce eşi tarafından üzerine banka kredi çekildikten sonra terk edildiğini söyledi. Evini geçindirmek ve kredi borçlarını ödemek için çay ocağı işletmesi kuran Çödel, 4 yıldır sabahın erken saatlerinde çay ocağını açıp, müşterilerine hizmet veriyor.

'11 yıl boyunca eczacı kalfalığı yaptım'

Eşinin üzerine çektiği 65 bin TLlik krediden sonra terk edildiğini anlatan anne Çödel, "4 yıldır bu işi yapıyorum. Daha önce aşçılık yaptım, bulaşık yıkadım ancak benim asıl mesleğim eczacı kalfalığıdır, 11 yıl boyunca eczacı kalfalığı yaptım. Evlendikten sonra hayatım değişti. Eşim benim üzerimden 65 bin lira kredi çekti. Sonra bu parayı alıp, bir hayat kadınına giderek beni terk etti. Sonrasında çok zor günler geçirdim ve borcu ödemeye gelince, damadım bana destek çıktı. Kendi üzerine kredi çekti ve bize verdi. Şimdi o krediyi burada da çalışıp ödemeye çalışıyorum" diye konuştu.

'Mücadele etmekten vazgeçmiyorum'

Çay ocağı işletmenin erkek işi olduğunu ancak, mücadeleden asla vazgeçmediğini de belirten Çödel şunları söyledi:

"Bu bir erkek işidir. Bir kadının sabah 06dan akşam 9a kadar ayakta kalması çok zor. Artık yoruldum, bittim ancak; borç yüzünden çalışmak zorundayım, mecburum.Kirada oturuyorum. Buradan kazandığım yetmiyor, döndüremiyorum ama, mücadele etmekten vazgeçmiyorum. Eşimden kalan borcu da ödemeye Oğlumdan destek geliyor, kıt kanaat geçiniyor ve karın tokluğuna çalışıyoruz. Evde hem anne, hem baba ve dışarıda ise hem işveren, hem işçi, hem garson, hem ocakçı, hem patron, hem de bulaşıkçı olmak zor."

'Kadınlar, eşlerine mahkûm kalmasın'

Kadınlara seslenen ve hayat mücadelelerinden yılmamaları tavsiyesinde de bulunan Çödel, "Bu çay ocağını ilk aldığımda ters gözle bakıldım. Toplumumuzda maalesef bu var. Yoldan geçen bir kadın Kadına bak, çay ocağında çalışıyor! diyerek ayıpladı. Bir diğer kadın ise Helal olsun diyerek takdir etti. Ben alın terimle paramı kazanıyorum. Diğer kadınlar da hiç yılmasın ve mücadele etsin. Hiç boş durmasınlar. Eşlerine mahkûm kalmasınlar. Çalışsın ve ekonomik özgürlüklerini ellerine alsınlar. Kadınlar güçlü olsunlar" dedi.