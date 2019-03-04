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Esgin: “Hizmet belediyeciliği AK Parti’nin işidir”

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçenin 69 ayrı noktasında yol yapım çalışmalarını gece-gündüz sürdürdüğünü ifade ederek, "Birileri konuşur AK Parti yapar" dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 16:17
Esgin: “Hizmet belediyeciliği AK Parti’nin işidir”

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçenin 69 ayrı noktasında yol yapım çalışmalarını gece-gündüz sürdürdüğünü ifade ederek, "Birileri konuşur AK Parti yapar" dedi.


31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal ile Mudanya sokaklarında vatandaşlarla biraraya gelen AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur Ittifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş’ın projelerinden övgüyle bahsetti. Esgin, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın ekibiyle birlikte Bursa için canla başla ortaya koyduğu projeler ile çok kısa bir zamanda kentimizin çehresi değişecek. Bursa’nın trafik sorunu tamamen ortadan kaldırılacak ve kentimizin her bir ilçesi kendi kimliğinde yerel kalkınma hamleleri gerçekleştirecektir" dedi.


Büyükşehir Belediyesi’nin belediyecilik hizmetlerini aksatmadan devam ettiğine dikkat çeken AKParti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Büyükşehir Belediyesi şuan kentimizin 17 ilçesinde, 69 ayrı noktada yol yapım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Muhtarlarımız başta olmak üzere ilçe belediye Başkanlarımız ve halkımız ile sürekli irtibat halindeyiz. Halkımız inanıyorum ki 31 Mart’ta hiçbir projesi olmadan, sadece hamasi söylemlerle nutuk atanlara değil, kentimizin ve ülkemizin geleceğine hizmet eden, gönül belediyeciliği ortaya koyan AK kadroları yine iş başına getirecektir" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 16:17
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