Esenyurt'taki tekel cinayetinde Türkiye'yi sarsan gelişme! Oğlu öldürülen ailenin kararı şoke attı

Geçtiğimiz aylarda Esenyurt'ta yaşanan ve Türkiye'yi ayağa kaldıran tekel cinayetinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Tekelde öldürülen 20 yaşındaki Batuhan Bayındır’ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti.

3 milyon liranın üzerine evler ve arabalar da verildi

TV100’den Rojda Altintaş’ın haberine göre 3 milyon TL’nin üzerine de aileye iki ev, bir kamyonet ve bir araba da verildiği avukatlar tarafından iddia edildi.

Benzer teklifin çok daha fazlası da hayatını kaybeden Yunus Emre Erzan’ın ailesine de yapıldığı ileri sürüldü.