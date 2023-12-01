Esenyurt'taki tekel cinayetinde Türkiye'yi sarsan gelişme! Oğlu öldürülen ailenin kararı şoke attı
Türkiye'yi sarsan Esenyurt'taki tekel cinayetinde gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. İddiaya göre; öldürülen 20 yaşındaki Batuhan Bayındır’ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti.
Geçtiğimiz aylarda Esenyurt'ta yaşanan ve Türkiye'yi ayağa kaldıran tekel cinayetinde sıcak bir gelişme yaşandı.
Tekelde öldürülen 20 yaşındaki Batuhan Bayındır’ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti.
3 milyon liranın üzerine evler ve arabalar da verildi
TV100’den Rojda Altintaş’ın haberine göre 3 milyon TL’nin üzerine de aileye iki ev, bir kamyonet ve bir araba da verildiği avukatlar tarafından iddia edildi.
Benzer teklifin çok daha fazlası da hayatını kaybeden Yunus Emre Erzan’ın ailesine de yapıldığı ileri sürüldü.
Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği'nden Savcı Sayan'a çirkin iftira! 'Zanlılar kuzeni'
Gündem
Bakan Yerlikaya'dan tekel bayiindeki cinayete ilişkin açıklama: Olumsuz algı çabasında olanlar var!