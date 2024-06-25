  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Esenyurt'taki korkunç olayda yeni gelişme
Gündem

Esenyurt'taki korkunç olayda yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2024-06-25 22:08:00 -
Esenyurt'taki korkunç olayda yeni gelişme

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ağaçlık alanda bulunan cenazenin Nurcan Tekdemir’e ait olduğu belirlendi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ağaçlık alanda gezen bir kişi, kadın cesedi görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri alanda çalışma başlatırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde kadının vücudunda darp izlerine rastlandı.

Kimliği belli oldu

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı incelemede cenazenin Nurcan Tekdemir’e ait olduğu belirlendi. Kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23