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Siyaset Esenyurt'taki CHP-DEM kavgasında yeni perde! Olan işçiye oldu..
Siyaset

Esenyurt'taki CHP-DEM kavgasında yeni perde! Olan işçiye oldu..

Yeniakit Publisher
2024-04-09 21:51:00 - 2024-04-09 22:19:58
Esenyurt'taki CHP-DEM kavgasında yeni perde! Olan işçiye oldu..

CHP'nin bir önceki dönem Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, DEM-CHP Eşbaşkanı Ahmet Özer'i hedef aldı.

CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti arasında Kandil uzlaşısının yapıldığı Esenyurt'ta eski başkanla yeni başkan arasındaki kriz büyürken olan işçiye oldu.

Esenyurt Belediye Başkanı seçilen CHP-DEM Eşbaşkanı Ahmet Özer, bir önceki dönem Esenyurt İlçe Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un belediye kasasını boşalttığını, son hafta da usülsüz işe alım yaptığını iddia etmişti.

Olan işçiye oldu! SMS'le işçi kıyımı

"Değerli Esenyurt halkı; biz seçim öncesi verdiğimiz “kimsenin ekmeği ile oynamayacağız” sözümüzün arkasındayız. Ancak bu kasıtlı durum kesinlikle bu kapsam içinde değildir." bahanesine sığınan Ahmet Özer, birçok işçiyi SMS atarak işinden kovdu.

Kemal Deniz Bozkurt bugün uzun bir açıklama yayınlayarak Ahmet Özer'i hedef aldı.

Bozkurt hakkındaki suçlamaları reddederken usülsüz işçi alınmadığını ve kovulan işçilerin haksızlığa uğradığını belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kemal Deniz Bozkurt'un açıklaması şöyle:

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