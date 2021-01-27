Esenyurt'taki APO posterine değinemeyen HDP'li Beştaş: 'Boyun eğmeyeceğiz'

Önceki gün 'HDP kapatılsın' çağrısını yineleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şiddeti ve terörü siyasal bir araç olarak kullanan, anayasal düzeni yıkmak amacıyla şiddeti savunan partilerin bu çerçevenin dışında tutulması hukuk devletinin vazgeçilmez gereğidir. İşlenen suçlar dikkate alındığında HDP'nin kapatılması milli iradeye aykırılık teşkil etmeyecektir." dedi.

'Vazgeçsinler'

Devlet Bahçeli'nin açıklamasına cevap veren terör sevici HDP'nin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "HDP, karşılarında boyun eğecek, saldırıları kabul edecek bir güç değil. Vazgeçsinler." diye konuştu.

Terör örgütünü destekleyen ve öven sözleri ile gündemden düşmeyen HDP'nin, Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Beştaş, HDP'nin kapatılması çağrısının halkın iradesine saldırı olduğunu iddia ederek, "Bunu kabul etmeyiz. Kendi siyasal çalışmalarını bizim partimizi kapatma çağrıları olarak değerlendiriyorlar ama büyük yanılıyorlar." ifadelerini kullandı.

Esenyurt baskınını eleştirdi

Önceki gün HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na düzenlenen operasyonda duvarda bebek katili PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın posterinin olduğu görülmüş, öldürülen teröristlerin ailelerine gönderilen paraların dökümanları ele geçirilmişti. Terör sevici Beştaş ise HDP Esenyurt İlçe binasına düzenlenen operasyonu eleştirme pervasızlığını da soyunarak şunları söyledi: "Esenyurt ve partimize yönelik saldırılarla ilgili yandaş kanallarda bolca propaganda var. Biz bu filmi her gün izliyoruz. Bir kaşık suda fırtınalar koparılıyor ama temel amacın ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Şimdi de partimize yönelik 'alışılageldik' saldırı kampanyası tek merkezden yönetiliyor. Bu, demokratik siyaseti engellemek, polis ve yargı eliyle kriminalize etmektir. Başka bir izahı yoktur. Muhalefeti kriminalize ederek partimiz şahsında aslında siyaset dışına itmeye çalışıyor. Bu yöntem başarıya ulaşamayacak."